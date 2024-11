Ilrestodelcarlino.it - Paesi senz’acqua nella Bassa tra Bologna e Ferrara: dove e quando

, 6 novembre 2024 –notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre 2024, nei pressi di via Brini a, Hera effettuerà un intervento di riparazione di un’importante condotta idrica che serve un’ampia zona della pianura tra. Per poter realizzare i lavori, dalle 20.30 di giovedì 7 novembre alle 6.30 di venerdì 8 novembre sarà necessario interrompere il servizio idrico nei comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo), Baricella, San Giorgio di Piano, Argelato, Bentivoglio, Sala Bolognese, Minerbio, Granarolo (solo Lovoleto), Castel Maggiore e Castello D’Argile. Durante l’intervento verrà sospesa la fornitura anche verso Ponte Gallo ().stessa fascia oraria, a Calderara di Reno e a Poggio Renatico () potranno verificarsi cali di pressione.