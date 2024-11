Basket Eurocup | Venezia si arrende ad Hapoel per 94-66

Leggi tutto su Sportface.it

Gerusalemme piega per 94-66 la Reyer. I lagunari, reduci della vittoria contro il Napoli, vengono fermati nella partita valida per il torneo continentale di2024/2025. Una sconfitta pesante per la compaginena, che non riesce ad rientrare in partita dopo le difficoltà del primo quarto. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO Il match si apre con il vantaggio da parte della Reyer, che può contare su un ottimo Wiltjer, trascinatore della squadra per tutta la partita. Il sorpasso dinon tard poi ad arrivare, con la squadra di Gerusalemme che mette a punto il sorpasso e tenta di allungare. Sul finale del primo quartoaccorcia le distanze e il parziale finisce 24-20. La situazione della Reyer si complica nel secondo quarto, quando le palle perse da parte della compagine italiana iniziano ad avere un peso importante eprende il largo.