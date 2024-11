Probabili formazioni Inter-Arsenal | quarta giornata Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, match valido per ladella. Sette punti e nessun gol subito, il cammino europeo della squadra di Simone Inzaghi è positivo ma ora c’è uno stress test niente male come quello contro i Gunners di Mikel Arteta. La partita del Meazza avrà luogo alle ore 21 di mercoledì 6 novembre e sarà visibile in esclusiva su Prime Video. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale, adesso andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici, Simone Inzaghi e Mikel Arteta.– Pavard nel terzetto difensivo, Acerbi torna ma potrebbe giocare De Vrij. Dubbio Darmian-Dumfries a destra.– Arteta propone il suo solito 4-3-3, Martinelli è l’esterno mancino con Saka dall’altra parte e Havertz unica punta. Ledi(3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez Ballottaggi: Dumfries 55% – Darmian 45% Indisponibili: Carlos Augusto Squalificati: –(4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Rice, Merino; Saka, Havertz, Trossard Ballottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: –SportFace.