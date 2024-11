Puntomagazine.it - Napoli: banda del buco, scavi nel sottosuolo della città per compiere rapine e furti

Leggi tutto su Puntomagazine.it

I Carabinieri eseguono sul territorio una misura cautelare per sei persone indiziate di rapina epluriaggravati Per delega del ProcuratoreRepubblica, si comunica che, dalle prime luci dell’alba, i CarabinieriCompagnia diCentro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiestalocale ProcuraRepubblica – “VII Sezione Sicurezza Urbana”, nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e, in particolare, diperpetrati con la cd. “tecnica del”. L’attività d’indagine iniziata nel novembre 2023 ha consentito, tramite attività di intercettazione, videosorveglianza e servizi di osservazione, di delineare l’esistenza ed organigramma di un gruppo di persone dedite in maniera stabile ed organizzata alla pianificazione di reati predatori portati a compimento tramite la tecnicaintroduzione nelcittadino.