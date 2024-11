Ilfattoquotidiano.it - Il mistero dei quattro astronauti della Nasa: “Ricoverati d’urgenza senza spiegazioni dopo essere rientrati dallo Spazio con SpaceX”

Un gruppo diè stato ricoverato in ospedaletornato a Terra a bordocapsula Dragon diaver trascorso oltre 200 giorni nella Stazione Spaziale Internazionale, gli“Crew-8” sono atterrati sulla costaFlorida nelle prime ore del mattino del 25 ottobre. Laha rivelato che un’astronauta, subitoil rientro, ha ricevuto cure mediche e che il lunedì successivo tutti ei membri dell’equipaggio sono stati portati in ospedale. Uno di essi è stato trattenuto per la notte, ma è stato dichiarato “in condizioni stabili e sotto osservazione come misura precauzionale”. Lanon ha voluto spiegare il motivo del ricovero dell’equipaggio e nemmeno rivelare l’identità dell’astronauta rimasto in ospedale per una notte.