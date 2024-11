Zonawrestling.net - ORA È UFFICIALE: WWE SmackDown a Bologna il 21 marzo 2025, ecco come registarsi per i biglietti

Dopo 24 ore di indiscrezioni, arriva la conferma tanto attesa: WWE Friday Nighttornerà in Italia il prossimo 212024, con una puntata in diretta dall’Unipol Arena di. Un ritorno importante del wrestling WWE nel nostro paese, che mancava dai grandi show televisivi dal 2007, quando Monday Night Raw venne trasmesso in diretta da Milano. La tappa italiana si inserisce in un ambizioso tour europeo annunciato oggi dalla WWE, parte del gruppo TKO Holdings, che toccherà ben undici città nel periodo più caldo dell’anno, sulla strada verso WrestleMania. Per la prima volta nella storia, la compagnia trasmetterà episodi consecutivi di Raw eda diverse città del Regno Unito e dell’Europa nell’arco di tre settimane nel mese di, offrendo ai fan europei un’esperienza senza precedenti.