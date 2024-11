Oasport.it - MotoGP, Luca Marini: “Chiudiamo dietro anche a chi cade e riparte, la situazione è ridicola rispetto alle Ducati”

sta per concludere la sua prima stagione in Honda. Visti i risultati, sarà molto simile ad una liberazione per il pilota del team Repsol HRC. I numeri, come spesso capita, non mentono. Appena 14 punti conquistati per il pilota classe 1997 con un 12° posto come migliore risultato di una annata davvero da dimenticare. La moto giapponese, nonostante qualche miglioramento, continua a rimanere l’ultima forza del gruppo, con il suo vicino di box Joan Mir che ha fatto poco meglio, trovandosi a quota 21 punti. Spessoha chiuso ben oltre il mezzo minuto di distacco dal primo classificato, con alcune gare nelle quali è stato addirittura superato da un pilota che era caduto nelle prime battute. Una vera e propria umiliazione, come conferma il pilota nativo di Urbino: “Quelli che sono caduti, sono ripartiti e mi hanno ripassato, quindi non ho nemmeno avuto la fortuna di guadagnare posizioni a Sepang.