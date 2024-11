Amica.it - Demi Moore posta sui social le foto dietro le quinte di "The Substance" e riflette su un personaggio che conosce molto da vicino

Leggi tutto su Amica.it

No, non era il suo costume di Halloween. E nemmeno un elaborato scherzo da fare a qualcuno. Questa è davverotruccata per girare alcune scene del suo nuovo film, The. La pellicola, definita “il body horror più pop di sempre”, è stata presentata al Festival di Cannes 2024 tra applausi e polemiche (però ha vinto il Premio per la Miglior Sceneggiatura). Ma finora la protagonistanon aveva mai mostrato fino in fondo la sua trasformazione. Di cosa parla “The” Una premessa, Thedi Coralie Fargeat è per cuori forti. Si distingue per un uso potente del body horror, dell’uso (abuso?) di sangue come elemento dominante della scena. E per immagini splatter.