Oasport.it - Arriva la settima Major: Sydney si unisce al circuito più importante di Maratona

Ladiè stata aggiunta aldelles, ovvero le 42 km più importanti e prestigiose al mondo. A partire dal 2025 l’evento in Australia si aggiungerà così alle altre sei competizioni di riferimento a livello mondiale in questa specialità: New York, Boston, Chicago, Londra, Berlino e Tokyo.diventerà così la, due mesi fa ben 20.000 podisti hanno gareggiato in quello che sarà il primo evento di punta nell’emisfero Sud. Nel 2025 si disputerà il 31 agosto, con la preannunciata presenza di 33.000 atleti, si stima un introito di 48 milioni di dollari. Ildel 2024 si è concluso proprio ieri a New York con le affermazioni dell’olandese Abdi Nageeye e della keniana Sheila Chepkirui