Pianetamilan.it - Al-Ittihad, Kanté aiuta a pulire il campo dopo la partita | VIDEO

Leggi tutto su Pianetamilan.it

N'Golo, centrocampista dell'Al-, si distingue sempre per umiltà e generosità. Guardatelol'ultimadegli arabi N'Golocontinua a distinguersi per la sua umiltà: l'ex centrocampista di Leicester e Chelsea, al termine dell'ultimadel suo Al-, mentre i compagni erano già rientrati negli spogliatoi, è rimasto sul terreno di gioco a raccogliere i pezzi di coreografia lanciati dai tifosi in, così da facilitare il lavoro del personale addetto alla pulizia dello stadio. Guarda il