Agi.it - Notte di Halloween "da incubo" a Bolzano. Risse e percosse in discoteca

AGI -di"da" a. È stata definita cosi' dalla Questura del capoluogo altoatesino la nottata per i festeggiamenti della 'zucca'. Risse,e aggressioni nella'Life Club', immediatamente chiusa per 15 giorni dal questore Paolo Sartori. In una prima rissa che ha visto coinvolti diversi giovani una minorenne a causa di una bottigliata in testa ha subito lesioni gravissime (frattura della scatola cranica) che il medico del 118 intervenuto ha definito "potenzialmente mortali". La giovane è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di neurochirurgia. Come riferisce la Polizia, il personale di sicurezza dellanon ha collaborato. Nella seconda rissa, un ragazzo di 19 anni stato trasportato in ospedale con una profonda ferita alla guancia sinistra.