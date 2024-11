Gaeta.it - L’intelligence israeliana stimata: solo 51 ostaggi in vita nella Striscia di Gaza

Facebook WhatsApp Twitter Le dinamiche attuali tra Israele e Hamas si riflettono in un contesto complesso, che vede una situazione critica per i rapiti. Secondo quanto riportato dal quotidiano Israel Hayom,ha issato la bandiera rossa sull’attuale numero di: su 101 persone catturate durante l’assalto del 7 ottobre,51 sarebbero ancora in. Questo aggiornamento sottolinea l’urgenza di trovare una soluzione, mentre le parti coinvolte si trovano a discutere di possibili accordi. Il rapimento di massa e la situazione attuale Il 7 ottobre, un attacco coordinato da Hamas ha portato al rapimento di 215 individui in Israele. Secondo le autorità israeliane, quasi la metà di questiè già stata rilasciata attraverso trattative o operazioni militari condotte dalle Forze di Difesa Israeliane .