Dilei.it - Anticipazioni Che Tempo Che Fa, ospiti di domenica 3 novembre: Carlo Verdone e altri divi del cinema

Leggi tutto su Dilei.it

È tutto pronto per una nuova puntata di CheChe Fa, lo show condotto da Fabio Fazio in programma ognidalle 19.30 sul Nove e in streaming su Nove.tv e Discovery+. Come ogni settimana esclusive interviste a icone e grandi personalità nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico,tografico, musicale e sportivo, e momenti di puro intrattenimento e comicità. Non mancheranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, presenze fisse del cast. CheChe Fa,della puntata di2024 Tra glidella puntata di CheChe Fa del 32024 ci sarà, che ha appena presentato in anteprima alla Festa deldi Roma la terza stagione di Vita da. L’attore e regista si racconterà tra carriera e vita privata.