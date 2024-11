Liberoquotidiano.it - "Un'invenzione". Cosa dicono i sondaggi a 3 giorni dal voto, crisi isterica di Kama Harris

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

(Liberoquotidiano.it - sabato 2 novembre 2024) Gli ultimicertificano un inatteso quanto serratissimo testa a testa. Secondo le medie calcolate dal New York Times, Trump esono, a livello nazionale, 48 pari. Un risultato molto preoccupante per Ka mala che almeno nei dati popolari era sempre stata avanti. Quelli dei collegi locali negli Stati che contano sono anche, se possibile, peggio. Perché la candidata Democratica è avanti solo nel Wisconsin e nel Michigan, e per di più di un solo punto. Insomma niente di rassicurante, specie se si confrontano questi dati con quelli delle scorse elezioni dove sia Hillary Clinton che Biden avevano su Trump vantaggi ben superiori e poi la prima ha perso e il secondo ha prevalso per una manciata di voti.