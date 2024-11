MotoGP GP Malesia 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza pole di Bagnaia davanti a Martin

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Idellee ladidel GP di, valido come diciannovesimo round della stagione di. Secondaconsecutiva per Francesco, che anche a Sepang partiràa tutti dopo aver fatto segnare il tempo di 1:56.337, battendo Jorgeper 216 millesimi. A completare la prima fila è Alex Marquez, mentre la seconda fila è composta da Franco Morbidelli, Marc Marquez ed Enea Bastianini. Partono lontani, invece, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, che non sono riusciti a passare il taglio del Q1 e sono quindi tredicesimo e quattordicesimo, rispettivamente.DIGP THAILANDIA PRIMA FILA 1.(Ducati) 2.(Ducati) 3. A. Marquez (Ducati) SECONDA FILA 4. Morbidelli (Ducati) 5. M. Marquez (Ducati) 6. Bastianini (Ducati) TERZA FILA 7. Miller (KTM) 8. Quartararo (Yamaha) 9. Rins (Yamaha) QUARTA FILA 10.