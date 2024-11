Lettera43.it - Il divario tra chi lavora e chi eredita, la solita ingiustizia fiscale italiana

C’è un’aria antica in Italia, quel profumo d’epoche passate in cui nascere al posto giusto significava tutto, e costruire qualcosa dal nulla era un’aspirazione eroica e ardua. Oggi, tra tasse e agevolazioni, sembra che il nostro Paese voglia dirci che non conviene più fare figli, ma conviene senz’altro essere figli di qualcuno di facoltoso. Lo studio di Marco Leonardi e Leonzio Rizzo su lavoce.info non lascia spazio a romanticismi: chie produce regge la colonnacome un Atlante moderno, mentre chigode della luce indiretta di chi ha accumulato. È una stortura a cui la recente legge di bilancio non ha portato rimedio, limitandosi a scalfire appena le abitudini di sempre.