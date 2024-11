Delitto Meredith Kercher a Perugia arriva il set della serie tv di Amanda Knox e Monica Lewinsky per Hulu

Leggi tutto su Open.online

A 17 anni da quando la villetta di viaPergola fu teatro dell’omicidio di, per il quale la giustizia italiana è stata impegnata in un iter lungo e tortuoso che ha portato alla sola definitiva condanna di Rudy Guede per «concorso in omicidio» e violenza sessuale, asi tornare parlare delche sconvolse la città universitaria. Da martedì a venerdì il capoluogo umbro ospiterà il set per le ripresetv, il canale streaming di Disney, che si occuperà del caso. A produrla, oltre a, protagonista dello scandalo che nel 1998 coinvolse l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, anche. Proprio la donna che per anni finì alla sbarra con l’accusa di concorso in omicidiostudentessa britannica.