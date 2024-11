Sport.quotidiano.net - Carrarese-Juve Stabia 0-0, gli azzurri non brillano ma la serie positiva continua

Carrara, 2 novembre 2024 – Lafa un altro piccolo passo avanti in classifica pareggiando un match insidioso contro unaapparsa un po’ più fresca. Le due squadre si sono schierate con un modulo speculare finendo per annullarsi per buona parte della gara. Glisono stati più propositivi nella prima parte del tempo ma non sono andati oltre un paio di cross pericolosi di Zanon. Le vespe sono uscite fuori alla distanza è sono state le uniche a tirare in porta. Al 24’ è stato annullato un gol a Bellich per fuorigioco dopo una presa sbagliata di Bleve su calcio di punizione. Al 27’ Floriani Mussolini si è involato a destra e centrato per Pierobon che di testa ha mandato sopra la traversa. Al 32’ Imperiale ha compiuto un bell’intercetto su insidioso cross basso di Fortini.