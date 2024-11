Sport.quotidiano.net - Bagnaia: cuore a Valencia, testa in Malesia

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Scatto mondiale domani mattina (le ore 8 in Italia) con il Gp della. Che poi è la penultima tappa della stagione 2024. Stagione che si chiuderà fra due settimane (ma non è da escludere lo slittamento al weekend successivo) sulla pista che sarà scelta al posto di. Il dramma dell’alluvione ha infatti fatto cancellare il Gp del Ricardo Tormo e nei prossimi giorni Dorna ufficializzerà la sede dove di fatto sarà assegnato il Mondiale 2024. Qatar e Barcellona restano le soluzioni preferite, ma gli organizzatori stanno sondando anche Jerez e Portimao. La decisione di Dorna è arrivata ieri, dopo che l’organizzazione del Mondiale ha ascoltato team e piloti. E soprattutto dopo che il campione del Mondoaveva annunciato che non si sarebbe presentato aper correre, "anche a costo di rinunciare al vincere il titolo 2024".