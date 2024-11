LeBron James, iconico giocatore dei Los Angeles Lakers, ha recentemente espresso il suo sostegno a Kamala Harris per le imminenti elezioni del 5 novembre. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico che vede la vicepresidente in competizione con l’ex presidente Donald Trump. Con un messaggio chiaro e incisivo, James sottolinea l’importanza della politica per il futuro delle nuove generazioni e per la comunità. Le dichiarazioni di LeBron James In un post su X, LeBron James ha dichiarato: “Di cosa stiamo parlando? Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia, a come cresceranno, la scelta per me è chiara. Votate per Kamala Harris.” Queste parole riflettono non solo il suo punto di vista personale, ma anche una preoccupazione più ampia per il futuro delle famiglie americane. Gaeta.it - LeBron James fa appello al voto per Kamala Harris in vista delle elezioni del 5 novembre Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter, iconico giocatore dei Los Angeles Lakers, ha recentemente espresso il suo sostegno aper le imminentidel 5. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico che vede la vicepresidente in competizione con l’ex presidente Donald Trump. Con un messaggio chiaro e incisivo,sottolinea l’importanza della politica per il futuronuove generazioni e per la comunità. Le dichiarazioni diIn un post su X,ha dichiarato: “Di cosa stiamo parlando? Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia, a come cresceranno, la scelta per me è chiara. Votate per.” Queste parole riflettono non solo il suo punto dipersonale, ma anche una preoccupazione più ampia per il futurofamiglie americane.

I Los Angeles Lakers sono stati impegnati mercoledì in uno degli incontri più importanti della stagione 2024-25 contro i Cleveland Cavaliers. LeBron e Bronny James sono tornati alla Rocket Mortage Fie

I Los Angeles Lakers colpiscono ancora: dalla triplice vittoria in regular season alla nascita di una nuova stella. Il giallo e il viola: non due colori qualsiasi per gli appassionati del basket.

Lebron James non riesce ancora a crederci, l'annuncio è arrivato stanotte e ha sconvolto l'intero mondo della NBA.

