Cultweb.it - Il sale vicino alla finestra aiuta davvero a eliminare l’umidità?

(Di venerdì 1 novembre 2024) Non è un qualche rituale per Halloween. Mettere delgrosso o fino in una ciotola vicinaserve contrastaree la formazione di muffa. Questo perché ilha una grande capacità igroscopica, assorbe cioè l’acqua e impedisce quindicondensa di formarsi sui vetri. Secondo la rivista Posh living, insomma, basta riempire una ciotola bassa o un piccolo barattolo con un po’ di, fino o grosso e posizionarlaper dire avvioformazione di quelle goccioline d’acqua sul vetro che, a lungo andare, possono portaremuffa. La quantità divarierà in basegrandezza della. Più grande è la superficie, maggiore sarà la quantità diutilizzata.rosa in un contenitore (fonte: Pixabay)01Funziona? Sì, certo, funziona. Almeno, per una piccola quantità di tempo.