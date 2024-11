Latina continua a vivere un momento difficile, con una nuova sconfitta che aggrava ulteriormente la situazione in classifica. Nella partita di ieri sera, disputata al Francioni, la squadra di casa è stata sopraffatta dal Monopoli, che ha dimostrato di essere in una forma decisamente migliore. Questa partita ha evidenziato le difficoltà del Latina, che ora si trova a dover affrontare una sfida cruciale per la salvezza. Un gol decisivo: il Monopoli colpisce nel momento giusto Il match è stato caratterizzato da una partenza intensa, ma a metà del primo tempo è stato il Monopoli a prendere il comando. Al 30° minuto, Bulevardi ha trovato la rete decisiva grazie a una bella azione. L’azione è stata contraddistinta da un doppio velo eseguito dagli attaccanti Yeboah e Vazquez, che hanno creato lo spazio necessario per il compagno. Gaeta.it - Il Latina subisce un’altra sconfitta: il Monopoli si impone al Francioni Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Ilcontinua a vivere un momento difficile, con una nuovache aggrava ulteriormente la situazione in classifica. Nella partita di ieri sera, disputata al, la squadra di casa è stata sopraffatta dal, che ha dimostrato di essere in una forma decisamente migliore. Questa partita ha evidenziato le difficoltà del, che ora si trova a dover affrontare una sfida cruciale per la salvezza. Un gol decisivo: ilcolpisce nel momento giusto Il match è stato caratterizzato da una partenza intensa, ma a metà del primo tempo è stato ila prendere il comando. Al 30° minuto, Bulevardi ha trovato la rete decisiva grazie a una bella azione. L’azione è stata contraddistinta da un doppio velo eseguito dagli attaccanti Yeboah e Vazquez, che hanno creato lo spazio necessario per il compagno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilun’altra: il Monopoli si impone al Francioni;-Altamura: la classica pioggia sul bagnato;pesante per i nerazzurri: esonero in vista per Padalino; Il robot selvaggio trionfa per il secondo weekend consecutivo al box office italiano; Torino promuove il futuro: al Museo del Cinema apertura del Festival sull'Intelligenza Artificiale; Maltempo in Italia: forti temporali e criticità da Nord a Sud, tra allagamenti e frane; Approfondisci 🔍

La Benacquista Latina rimedia un’altra sconfitta

(msn.com)

BASKET LATINA Quinta sconfitta stagionale quella rimediata ieri dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket, sconfitta dalla T Tecnica Gema ...

Il Catania, il Latina e la lezione da non dimenticare: mai abbassare la guardia

(lasicilia.it)

Il capitombolo al Massimino è difficile da digerire specialmente perchè il Catania aveva sempre dato segnali di rivalsa, non solo a Foggia, gestendo i momenti critici con una reazione che ieri l’altro ...

Furto in un bar-ristorante di Latina: indagini in corso

(latinacorriere.it)

Realizzare spazi verdi nelle scuole italiane che permettano a bambini e ragazzi di imparare dalla natura educandoli al rispetto dell'ambiente: continua a crescere in ...

In Liguria un’altra sconfitta di fase per i progressisti

(huffingtonpost.it)

È andata male in Liguria per la coalizione progressista. Una sconfitta per 8124 voti, 1,41% dei pochi andati alle urne (46%), nella sempre più grave diserzione delle fasce di popolo in maggiore ...