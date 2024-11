Cittadella-Pisa, atto III. Tutto come previsto. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in data 31 ottobre, ha ricevuto il ricorso della società del presidente Gabrielli contro la FIGC, la Lega B e il Pisa per annullare la sconfitta a tavolino (0-3) contro i toscani decretata dalla Corte Padovaoggi.it - Cittadella, ufficiale il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI: il comunicato Leggi tutto su Padovaoggi.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Padovaoggi.it:-Pisa, atto III. Tutto come previsto. Ildidello Sport del, in data 31 ottobre, ha ricevuto ildella società del presidente Gabrielli contro la FIGC, la Lega B e il Pisa per annullare la sconfitta a tavolino (0-3) contro i toscani decretata dalla Corte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilal Collegio di Garanzia del CONI: il comunicato; Ribaltone in classifica, ko a tavolino: nuovo annuncio; Ilfaal Collegio di Garanzia del CONI;-Pisa, i veneti presentano ufficialmenteal Coni; Serie B news:Pisa non è finita, pronto ilal CONI;-Pisa, non è finita: i veneti fannoal CONI; Approfondisci 🔍

SERIE B - Cittadella, presentato il ricorso contro la sconfitta a tavolino col Pisa

(napolimagazine.com)

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso ... da parte del Cittadella del giocatore Jacopo Desogus, asseritamente in posizione irregolare in quanto non inserito nella lista pre-gara.

Cittadella, Gabrielli: «Sconfitta a tavolino contro il Pisa? Faremo ricorso, la Lega ci aveva confortato»

(ilovepalermocalcio.com)

Sarebbe ora di festeggiare i tre punti fra le mura amiche e comprendo il disappunto della tifoseria, ma non smettiamo di sostenere il Cittadella. La sconfitta a tavolino con il Pisa e quella al ...

Alberi Cittadella, atteso il pronunciamento del Tribunale sullo stop al taglio

(piacenzasera.it)

Ricordiamo che la parte che ha avanzato il ricorso contro il taglio delle ... L’idea della riqualificazione di piazza Cittadella infatti risale al 2011, ma la proposta iniziale è cambiata ...

Accolto in parte il ricorso del Cittadella: Guidone col Forlì ci sarà

(lapressa.it)

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...