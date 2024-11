novembre o primo novembre è il 305º giorno del calendario gregoriano (il 306º negli anni bisestili). Mancano 60 giorni alla fine dell'anno.santo del giorno: Tutti i Santi.Aforisma di novembreIl mese di bruma (cioè novembre), dinnanzi mi scalda, e di dietro mi consumaaccadde Pisatoday.it - Almanacco | Venerdì 1° novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi tutto su Pisatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Pisatoday.it: Il 1ºo primoè il 305ºdel calendario gregoriano (il 306º negli anni bisestili). Mancano 60 giorni alla fine dell'anno.del: Tutti i Santi.Aforisma diIl mese di bruma (cioè), dinnanzi mi scalda, e di dietro mi consuma

Almanacco di oggi, 1° novembre: il terremoto di Lisbona

In molti lo interpretarono come una punizione divina. Il 1° novembre 1755 un sisma fortissimo (tra i 7.7 e i 9 gradi di magnitudo) e il successivo maremoto distrussero la maggior parte degli edifici ...

Tina Anselmi (2016) – Politica e partigiana italiana Pietro Badoglio (1956) – Generale e politico italiano Aldo Bozzi (1987) – Politico italiano Claude Lévi-Strauss (2009) – Antropologo francese Alda ...

