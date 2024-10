Ilfoglio.it - Un popolo di analfabeti finanziari

Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Se andassero a scuola di educazionea, gli italiani non raggiungerebbero neanche la sufficienza. E’ quanto rivela il secondo rapporto Edufin Index, l’Osservatorio promosso da Alleanza Assicurazioni, Generali Italia insieme con la Fondazione Mario Gasbarri e la collaborazione scientifica della Sda Bocconi. L’Osservatorio mette in relazione le conoscenzee e assicurative degli italiani con il loro comportamento nell’ambito di un’indagine che nel 2024 ha riguardato 4 mila soggetti. Ebbene, l’Edufin Index si attesa a 56 dove il massimo è 100. Negli ultimi dodici mesi, in particolare, è aumentato di due punti percentuali il numero di persone che vivono una condizione dismoo e assicurativo, salendo al 12 per cento della popolazione e tornando ai livelli registrati nel 2022.