“L’ex superpoliziotto Gallo aveva contatti telefonici con Dell’Utri”: le carte sulla banda dei dossier. E come è nata l’inchiesta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Carmine Gallo aveva “avuto contatti con l’utenza telefonica intestata ed in uso a Marcello Dell’Utri”. È quanto emerso agli albori dell’indagine sulla banda dei dossier, al vertice della quale c’era L’ex superpoliziotto e socio di Equalize. È quanto si legge in una maxi-informativa dei carabinieri di Varese che hanno svolto gli accertamenti confluiti sul tavolo del pubblico ministero Francesco De Tommasi e sono sfociati nei quattro arresti e nelle due interdittive firmate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Ilfattoquotidiano.it - “L’ex superpoliziotto Gallo aveva contatti telefonici con Dell’Utri”: le carte sulla banda dei dossier. E come è nata l’inchiesta Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Carmine“avutocon l’utenza telefonica intestata ed in uso a Marcello”. È quanto emerso agli albori dell’indaginedei, al vertice della quale c’erae socio di Equalize. È quanto si legge in una maxi-informativa dei carabinieri di Varese che hanno svolto gli accertamenti confluiti sul tavolo del pubblico ministero Francesco De Tommasi e sono sfociati nei quattro arresti e nelle due interdittive firmate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “L’excontatti telefonici con Dell’Utri”: le carte sulla…; Gli arrestati dal gip, ex poliziotto ammette accessi abusivi. Il detective: temo per mia incolumità; Inchiesta dati rubati, prime ammissioni: “Obbedivamo ai capi, ora temo per la vita”; Dossieraggio,e Calamucci non rispondono al gip; Il maxi archivio delle spie, Carminee gli 800mila dati: “Ho materiale sui boss”; Chi è Carmine, ildiventato «spione»: liberò Alessandra Sgarella, risolse il delitto Gucci. Il pm: «Ha le mani in pasta ovunque»; Approfondisci 🔍

Inchiesta hacker, interrogato l’ex superpoliziotto Gallo: “Sono un servitore dello Stato”

(primapress.it)

MILANO - Questa mattina nell'ambito della maxi inchiesta sul furto di dati personali di esponenti di governo, parlamentari e società, è comparso davanti al Gip di Milano, per un interrogatorio di gara ...

Dossieraggio, l'ex poliziotto Gallo dal gip: "Che effetto fa essere l'accusato dopo 41 anni di polizia? E' la vita"

(milano.repubblica.it)

"È la vita". Così ha risposto l'ex superpoliziotto Carmine Gallo ai cronisti che chiedevano che effetto gli facesse, dopo 41 anni dall’altra parte, come poliziotto che indagava su criminali , essere o ...

Caso dossier, l'ex poliziotto Gallo dal gip: "Se mi fa effetto essere l'accusato dopo 41 anni di polizia? E' la vita"

(informazione.it)

Caso dossier, l'ex poliziotto Gallo dal gip: 'Se mi fa effetto essere l'accusato dopo 41 anni di polizia? E' la vita' 'È la vita'. Così ha risposto l'ex superpoliziotto Carmine Gallo ai cronisti che c ...

Inchiesta dati trafugati, scovato l’archivio dell’ex superpoliziotto Carmine Gallo: sequestrato il server top secret in Lituania

(milano.corriere.it)

L'intercettazione di Samuele Calamucci dell’agenzia Equalize. Le ricerche abusive spaziavano dalle infedeltà coniugali al monitoraggio di investimenti stranieri in Italia ...