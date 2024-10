Anteprima24.it - Forza Italia, Serino nominata responsabile del Dipartimento Pubblica Istruzione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAngelinaè stataprovinciale deldi. “Assumere questa responsabilità per me è un onore e, al contempo, una sfida che accolgo con grande entusiasmo” ha dichiarato. “Grazie all’esperienza maturata come assessore alladi San Giorgio del Sannio, conosco bene l’importanza di promuovere politiche che mirino a migliorare la qualità, l’accessibilità e l’innovazione nelle nostre scuole. Lavorerò nel segno della continuità di un impegno portato avanti per anni.è uno dei pilastri fondamentali per il futuro dei nostri giovani. L’obiettivo sarà quello di costruire un dialogo aperto con insegnanti, famiglie e studenti, per rispondere in modo concreto alle esigenze del sistema scolastico”, ha concluso.