"Sono trascorsi quattro mesi dalla nostra vittoria elettorale ,eppure,mio malgrado devo costatare che nella maggioranza di cui ho il piacere di far parte, non si è creata quella sinergia giusta per poter amministrare nel migliore dei modi la nostra città. In questi quattro mesi sono state compiute diverse leggerezze ed alcuni colleghi di maggioranza, unicamente L'articolo Aversa, primi malumori in maggioranza. Ferrara avverte Matacena: "Necessaria verifica di maggioranza" Teleclubitalia.

Aversa (Caserta) – “Dopo i primi 100 giorni di questa amministrazione, ritengo doveroso fare un bilancio che, purtroppo, non può che destare preoccupazione”.

Dopo i primi 100 giorni di questa amministrazione, ritengo doveroso fare un bilancio che, purtroppo, non può che destare preoccupazione. Tradizionalmente, questo periodo è cruciale per deline ...

Aversa (Caserta) – “Aversa è ferma. I numeri non mentono: in tre mesi, appena 19 delibere di Giunta pubblicate sull’albo pretorio, una media di una delibera ...

Dopo i primi ... una maggioranza solida e coesa, in grado di governare in modo efficace. In caso contrario, un atto di responsabilità impone un passo indietro per il bene di Aversa.