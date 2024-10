Gaeta.it - Pupi Avati: La celebrazione dei sogni e della cultura all’Università Roma Tre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il registaha vissuto un momento straordinariodegli StudiTre, dove ha ricevuto la laurea honoris causa in Italianistica. Durante l'evento,ha condiviso la sua esperienza e il suo messaggio motivazionale, invitando i giovani a credere nei proprie a non avere paura di essere ambiziosi. Questo incontro ha rappresentato non solo un riconoscimento al suo percorso artistico, ma anche un'importante lezione di vita. La lectio magistralis diha tenuto una lectio magistralis dal titolo 'Dante', un omaggio allae alla letteratura italiane. Durante il suo intervento, ha toccato temi profondi, riflettendo sull'importanza del patrimoniole e sul ruolo che ogni individuo può avere nel contribuire a esso.