Nuove chiusure idriche a Chieti fino al 5 novembre: il calendario dell'Aca (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova settimana di chiusure idriche a Chieti. L'Aca ha diffuso il calendario di programmazione di chiusura dei serbatoi disposto dal 29 ottobre al 5 novembre in città e in altre località.A Chieti rubinetti a secco mercoledì, venerdì, domenica e martedì prossimi dalle ore 22 alle 6 del mattino Chietitoday.it - Nuove chiusure idriche a Chieti fino al 5 novembre: il calendario dell'Aca Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova settimana di. L'Aca ha diffuso ildi programmazione di chiusura dei serbatoi disposto dal 29 ottobre al 5in città e in altre località.Arubinetti a secco mercoledì, venerdì, domenica e martedì prossimi dalle ore 22 alle 6 del mattino

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nuove chiusure idriche a Chieti fino al 5 novembre: il calendario dell'Aca; Emergenza idrica, nuove chiusure a Campobasso e Bojano; Proseguono le chiusure o riduzioni idriche nel Pescarese: il nuovo calendario dell'Aca; Nuove restrizioni idriche in Basilicata; Crisi idrica: dalle 23 nuova chiusura a Campobasso; Emergenza idrica, nuove chiusure a Bojano; Leggi >>>

Erogazione dell'acqua, annunciate nuove chiusure per il fine settimana

(rainews.it)

La crisi idrica. Per il fine settimana sono stata annunciate nuove chiusure delle forniture notturne a causa del minor apporto di acqua dalle fonti del Matese.

Crisi idrica in Abruzzo: il 29 ottobre a secco 17 comuni per riparazioni

(abruzzonews24.com)

Interruzione idrica in 17 comuni abruzzesi il 29 ottobre per lavori urgenti sull’Acquedotto del Verde. Ancora disagi per l'acqua.

Firenze, nuovi cantieri sulla rete idrica: lavori su sette vie

(055firenze.it)

Lavori in via Giardino dei Serristori (altezza civici 7 e 3r) su allaccio fognario con chiusura strada fino al 30 ottobre mentre in via dei Falcucci (altezza civico 37) lavori su allaccio con chiusura ...

Nuove reti idriche, disagi con l’acqua a Porto Torres per i lavori di Abbanoa

(msn.com)

Video Nuove chiusure Video Nuove chiusure

A Porto Torres cominciano i lavori di Abbanoa per ammodernare la rete idrica. Nell’ambito del programma di ingegnerizzazione delle reti.