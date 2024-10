Marina Berlusconi Cavaliere del lavoro: “Per me un grande onore che dedico a mio padre” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un grande onore, un riconoscimento dal forte impatto emotivo. Marina Berlusconi, primogenita dell’ex premier e fondatore di Fratelli d’Italia è Cavaliere al Merito del lavoro. Oggi la cerimonia al Quirinale con la consegna dell’onorificenze da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai 25 neo Cavalieri nominati lo scorso 2 giugno. Cavaliere del lavoro, Marina Berlusconi: lo dedico a mio padre “La nomina a Cavaliere del lavoro è un onore grandissimo, per il quale desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine al presidente Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del lavoro”. Così la presidente di Fininvest e numero uno di Fininvest, entrando al Quirinale. “dedico questo riconoscimento a mio padre, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. Silvio Berlusconi resterà per sempre il Cavaliere”, continua Marina, 58 anni. Secoloditalia.it - Marina Berlusconi Cavaliere del lavoro: “Per me un grande onore che dedico a mio padre” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un, un riconoscimento dal forte impatto emotivo., primogenita dell’ex premier e fondatore di Fratelli d’Italia èal Merito del. Oggi la cerimonia al Quirinale con la consegna dell’onorificenze da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai 25 neo Cavalieri nominati lo scorso 2 giugno.del: loa mio“La nomina adelè ungrandissimo, per il quale desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine al presidente Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del”. Così la presidente di Fininvest e numero uno di Fininvest, entrando al Quirinale. “questo riconoscimento a mio, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. Silvioresterà per sempre il”, continua, 58 anni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cavalieri del: dedico la nomina a mio padre;del: “Questo riconoscimento è per mio padre”; Mattarella: «L’Italia oggi cresce, le agenzie di rating lo notino».nominata ...;, la primogenita di Silvio riceve l’onorificenza di: “La dedico a mio…;del, la cerimonia al Quirinale. Ecco le parole dedicate a suo padre Silvio...; C'è un nuovoin casaricevuta al Quirinale: «Dedico la nomina a mio padre; Leggi >>>

Marina Berlusconi Cavaliere del Lavoro: «Dedico la nomina a mio padre»

(msn.com)

La primogenita dell’ex premier Silvio ha ricevuto l’onorificenza al Quirinale: «Questo titolo non è soltanto mio, ma appartiene a tutte le persone del Gruppo Mondadori e più in generale in Mediaset e ...

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Da Marina Berlusconi a Caterina Caselli e Raffaella Leone, i nomi più illustri

(corriereadriatico.it)

Consegnate al Quirinale le onorificenze dell’Ordine 'al Merito del Lavoro' ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il 2 giugno. «È ...

Marina Berlusconi nominata Cavaliere del Lavoro come il padre, ma in lei c'è più azienda che politica. Il ritratto della presidente Fininvest

(ilmessaggero.it)

Il titolo di "Cavaliere" che, come un'eredità, passa di padre in figlia. Sembra chiudersi un cerchio. Marina Berlusconi, la primogenita del "Cav" ...

Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro: “Questo riconoscimento è per mio padre”

(msn.com)

La presidente di Fininvest e figlia dell’ex premier al Quirinale: ringrazio Mattarella, è un grande onore. Ecco chi ha ricevuto l’onorificenza ...