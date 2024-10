Libri per bambini da leggere ad Halloween: un viaggio tra dolcetti e scherzetti con il vampiro Clementino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Dolcetto o scherzetto?” è una domanda che risale a tempi addietro, quando i poveri e i mendicanti chiedevano cibo alle porte delle case in cambio di preghiere per i cari defunti. Oggi questa filastrocca: “Trick or Treat, Treat or Trick, Give me something good to eat!” ossia “Dolcetto o Scherzetto, Scherzetto o Dolcetto, Dammi qualcosa di buono da mangiare!” viene detta da grandi e piccini, in occasione della festa di Halloween, il 31 ottobre. Alcuni terapeutici hanno paragonato questa filastrocca ad un mantra per esorcizzare nei bambini la paura dei mostri, della morte e del buio. Attraverso il gioco e il divertimento i bambini riescono ad approcciarsi all’emozione della paura, a scoprirla e a farla propria, per poi poterla affrontare e superarla. Ilfattoquotidiano.it - Libri per bambini da leggere ad Halloween: un viaggio tra dolcetti e scherzetti con il vampiro Clementino Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Dolcetto o scherzetto?” è una domanda che risale a tempi addietro, quando i poveri e i mendicanti chiedevano cibo alle porte delle case in cambio di preghiere per i cari defunti. Oggi questa filastrocca: “Trick or Treat, Treat or Trick, Give me something good to eat!” ossia “Dolcetto o Scherzetto, Scherzetto o Dolcetto, Dammi qualcosa di buono da mangiare!” viene detta da grandi e piccini, in occasione della festa di, il 31 ottobre. Alcuni terapeutici hanno paragonato questa filastrocca ad un mantra per esorcizzare neila paura dei mostri, della morte e del buio. Attraverso il gioco e il divertimento iriescono ad approcciarsi all’emozione della paura, a scoprirla e a farla propria, per poi poterla affrontare e superarla.

