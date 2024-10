Kamala Harris, su Donald Trump: “Cerca un potere senza limiti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In un discorso all’Ellipse, vicino alla Casa Bianca, la vicepresidente Kamala Harris ha criticato Donald Trump, dicendo che è “instabile” e Cerca “potere senza limiti”. Ha ricordato il 6 gennaio 2021, quando Trump ha incitato i suoi sostenitori a contestare la vittoria di Joe Biden. “Trump ha diviso gli americani e ha creato paura. Questo L'articolo Kamala Harris, su Donald Trump: “Cerca un potere senza limiti” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In un discorso all’Ellipse, vicino alla Casa Bianca, la vicepresidenteha criticato, dicendo che è “instabile” e”. Ha ricordato il 6 gennaio 2021, quandoha incitato i suoi sostenitori a contestare la vittoria di Joe Biden. “ha diviso gli americani e ha creato paura. Questo L'articolo, su: “un

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Elezioni Usa,: le news di oggi in diretta.: “Pena di morte per i migranti che uccidono gli americani”; Usa 2024,da Washington: "instabile, vuole potere incontrollato"; 'Spazzatura sono i fan di', bufera su Biden.prende le distanze;, ultime notizie sulle elezioni Usa in diretta |prende le distanze da Biden per le parole sugli elettori di; Elezioni Usa 2024, gaffe di Biden: fan di"spazzatura".si dissocia; Porto Rico “isola di spazzatura” lo show al comizio diè un caso.: "Alimenta l'odio" -sfidaa test cognitivo; Leggi >>>

L'America di Harris, unita e inclusiva, lì dove Trump ordinò l'assalto all'America

(huffingtonpost.it)

Il discorso pronunciato dove il suo avversario parlò prima dei fatti di Capitol Hill. Contro Trump che ha trascorso "un decennio a mantenervi divisi e ad ...

Elezioni Usa 2024, Kamala Harris: «Trump vuole il potere assoluto, ora voltiamo pagina»

(ilmessaggero.it)

C’è un forte potere simbolico nella scelta di Kamala Harris di tornare all’Ellipse di Washington, il luogo in cui poco meno di quattro anni fa, il 6 gennaio 2021, Donald Trump incitò migliaia di suoi ...

Elezioni americane 2024, sondaggi: Donald Trump e Kamala Harris negli Stati in bilico a sei giorni dalle elezioni

(msn.com)

Partita apertissima negli Stati Uniti dove a meno di una settimana dall'Election day i due candidati sono ancora appaiati nei sondaggi. Kamala Harris e Donald Trump rimangono sempre testa a ...

Harris o Trump? Cosa dicono i sondaggi a sei giorni dalle presidenziali americane

(msn.com)

Gli indizi per capire chi vincerà sono pochissimi. In tutti i sondaggi la vicepresidente democratica e l’ex presidente repubblicano sono testa a testa, sia a livello nazionale che nei sei Stati in bil ...