Influencer annegano dopo la festa sullo yacht: “Hanno rifiutato giubbotto di salvataggio per fare selfie” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le due Influencer avevano partecipato a una festa su uno yacht di lusso in Brasile. Al momento di tornare a riva erano state trasferite su una barca più piccola che è stata colpita da un'onda. Quando sono cadute in acqua non avevano il giubbotto di salvataggio: lo avrebbero rifiutato perché avrebbe rovinato i loro selfie. Fanpage.it - Influencer annegano dopo la festa sullo yacht: “Hanno rifiutato giubbotto di salvataggio per fare selfie” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le dueavevano partecipato a unasu unodi lusso in Brasile. Al momento di tornare a riva erano state trasferite su una barca più piccola che è stata colpita da un'onda. Quando sono cadute in acqua non avevano ildi: lo avrebberoperché avrebbe rovinato i loro selfie.

