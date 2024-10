In scena alla Passerini Landi lo spettacolo “Bibliotecari per un giorno” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Andrà in scena mercoledì 30 ottobre alle 17.30, nel Salone Monumentale della Passerini Landi, lo spettacolo “Bibliotecari per un giorno” di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone, nell’ambito del ricco programma di eventi celebrativi del 250° anniversario dell’istituzione culturale con sede a Palazzo Ilpiacenza.it - In scena alla Passerini Landi lo spettacolo “Bibliotecari per un giorno” Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Andrà inmercoledì 30 ottobre alle 17.30, nel Salone Monumentale della, loper un” di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone, nell’ambito del ricco programma di eventi celebrativi del 250° anniversario dell’istituzione culturale con sede a Palazzo

In scena alla Passerini Landi lo spettacolo “Bibliotecari per un giorno”

Andrà in scena mercoledì 30 ottobre alle 17.30, nel Salone Monumentale della Passerini Landi, lo spettacolo “Bibliotecari per un giorno” di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone, nell’ambito del ricco ...

La Biblioteca Passerini Landi festeggia i suoi 250 anni: tutte le iniziative in programma

La biblioteca Passerini-Landi celebra quest'anno i suoi 250 anni. Nel clima culturale favorevole creato da Ferdinando I di Borbone (1751-1802), duca di Parma, Piacenza e Guastalla, prendono avvio nel ...

A novembre due visite guidate per la terza età alla mostra “Inediti in Biblioteca”

(piacenzasera.it)

L’Ufficio Attività Socioricreative del Comune di Piacenza organizza, in due turni – martedì 5 e giovedì 14 novembre – la visita guidata alla mostra ...