Ilfattoquotidiano.it - Il disastro di Valencia e la beffa: l’allerta sui cellulari 8 ore dopo le prime esondazioni. Il caso dell’unità d’emergenza soppressa un anno fa

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un’allerta data addirittura otto oreil momento in cui l’acqua dei canali ha cominciato a uscire dagli argini. E la soppressione di un’unità regionale per le emergenze pensato per intervenire e collaborare in qualsiasi parte della Comunitàna. Mentre il numero dei morti per le inondazioni non è ancora definitivo (e ha già superato quota 70) e quello dei dispersi è ignoto perfino al governo centrale, comincia a covare sotto la superficie dell’acqua la polemica politica: sul banco degli imputati il governo regionale, guidato da Carlos Mazón, presidente da poco più di un, esponente del Partito popolare che riuscì a riportare la Generalitat al centrodestra8 anni di giunta a guida progressista.