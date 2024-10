VIDEO | Carnevale: “Oltre 2 milioni di euro per le scuole. Ma serve una razionalizzazione degli spazi” (Di martedì 29 ottobre 2024) La conferenza stampa per la riapertura della scuola elementare di via Quarto ha offerto l’occasione all’amministrazione anche per fare il punto sugli investimenti per gli 80 plessi della città di Latina.“Quest’anno tra finanziamenti intercettati, somme non spese dalle precedenti Latinatoday.it - VIDEO | Carnevale: “Oltre 2 milioni di euro per le scuole. Ma serve una razionalizzazione degli spazi” Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La conferenza stampa per la riapertura della scuola elementare di via Quarto ha offerto l’occasione all’amministrazione anche per fare il punto sugli investimenti per gli 80 plessi della città di Latina.“Quest’anno tra finanziamenti intercettati, somme non spese dalle precedenti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “2 milioni di euro per le scuole. Ma serve una razionalizzazione degli spazi”; Via alla sfilata diper le vie di Cuneo (foto);di Palomonte 2024 – finale del 3/3/24 (foto e); Carri, il famoso “Spillo” e un programma più lungo: come sarà lo storicodi Persiceto;Scolastico 2024, le interviste; Maghi, giocolieri, trampolieri e artisti di strada: lo show di Piazza Saffi incanta grandi e piccini; Leggi >>>

VIDEO | Carnevale: “Oltre 2 milioni di euro per le scuole. Ma serve una razionalizzazione degli spazi”

(latinatoday.it)

“Quest’anno tra finanziamenti intercettati, somme non spese dalle precedenti amministrazioni e quelle messe a disposizione nel nostro bilancio, siamo arrivati a oltre 2 milioni 200mila euro. Un dato ...

Carnevale tropicale di Parigi 2024, foto e video

(sortiraparis.com)

Il Carnevale Tropicale in video: Il Carnevale tropicale si inserisce ... che ha preso il via l'1 e il 2 giugno con la "Nuit Blanche Outre-Mer" (Notte bianca d'oltremare) a Parigi e nei territori ...

FJ Lab di Carnevale: la maschera da dinosauro (VIDEO)

(focusjunior.it)

Una maschera da dinosauro per festeggiare un Carnevale...Preistorico. Ecco i consigli di Focus Junior per realizzarne una colorata e creativa Bastano pochissimi materiali per compiere un divertente ...

Ciambelline di Carnevale

(tribugolosa.com)

Le ciambelline fritte di Carnevale sono pronte per essere gustate ... Fate dei tagli sulla superficie, distanziati di 2 cm l'uno dall'altro. Iniziate ad intrecciare la pasta partendo dalle estremità e ...