Tripudio di fashion e glamour per gli Oscar della moda americana andati in scena a New York. (Di martedì 29 ottobre 2024) Occhi puntati all’America. In attesa di conoscere l’esito delle elezioni USA 2024 il 5 novembre 2024, i fashion radar si sono già spostati verso gli Stati Uniti per un altro evento orgogliosamente Made in USA. Parliamo degli annuali premi del Council of fashion Designer of America ovvero gli Oscar della moda americana che quest’anno sono giunti alla loro 43esima edizione. andati in scena a New York nella notte appena trascorsa, all’interno del museo americano di storia naturale, i CFDA fashion Awards 2024 tra vincitori e star sul red carpet non hanno deluso le aspettative. Iodonna.it - Tripudio di fashion e glamour per gli Oscar della moda americana andati in scena a New York. Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Occhi puntati all’America. In attesa di conoscere l’esito delle elezioni USA 2024 il 5 novembre 2024, iradar si sono già spostati verso gli Stati Uniti per un altro evento orgogliosamente Made in USA. Parliamo degli annuali premi del Council ofDesigner of America ovvero gliche quest’anno sono giunti alla loro 43esima edizione.ina Newnella notte appena trascorsa, all’interno del museo americano di storia naturale, i CFDAAwards 2024 tra vincitori e star sul red carpet non hanno deluso le aspettative.

