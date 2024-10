Scuola precaria e personale docente, un successo il convegno organizzato dal Pd Sannio (Di martedì 29 ottobre 2024) Comunicato Stampa “Il partecipato convegno «Scuola precaria e personale docente: Cause e Soluzioni Possibili», tenutosi nella serata di ieri, 28 ottobre, c/o l’aula consiliare della Rocca dei Rettori, ha portato all’attenzione della Comunità scolastica e dei Sindacati il grido di Continua L'articolo Scuola precaria e personale docente, un successo il convegno organizzato dal Pd Sannio proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Scuola precaria e personale docente, un successo il convegno organizzato dal Pd Sannio Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Comunicato Stampa “Il partecipato: Cause e Soluzioni Possibili», tenutosi nella serata di ieri, 28 ottobre, c/o l’aula consiliare della Rocca dei Rettori, ha portato all’attenzione della Comunità scolastica e dei Sindacati il grido di Continua L'articolo, unildal Pdproviene da Fremondoweb.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, precari in rivolta: "Stop al concorso PNRR 2 e ai tagli dele ATA!"; Carta del, “diventi parte integrante dello stipendio, anche dei precari”: la richiesta della Gilda; "": grande partecipazione al convegno organizzato dal Pd Sannio;e precari, le doglianze del Sannio nel convegno Pd; Poche risorse e troppi precari: il 31 ottobre scioperano i docenti della Cgil; Cartaa tutti i docenti precari anche per l’a.s. 2024/2025: come ottenerla; Leggi >>>

SCUOLA PRECARIA E PERSONALE DOCENTE. INTERESSANTE CONVEGNO ORGANIZZATO DAL PD

(tvsette.net)

“Il partecipato convegno «Scuola Precaria e Personale Docente: Cause e Soluzioni Possibili», tenutosi nella serata di ieri, 28 ottobre, nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori, ha portato all’att ...

Carta docenti precari: a chi spetta, come ottenerla, scadenza

(ticonsiglio.com)

A chi spetta, a quanto ammonta e quando scade la Carta per i docenti precari in arrivo dal 1° Gennaio, secondo le disposizioni della Legge di Bilancio 2025.

SCUOLA PRECARIA E PERSONALE DOCENTE: CAUSE E SOLUZIONI POSSIBILI. DIBATTITO ORGANIZZATO DAL PD

(tvsette.net)

L’incontro, previsto per le ore 18:00, intende affrontare la pluriennale condizione precaria di una parte considerevole del personale docente, vittima annuale del succedersi di prove e selezioni senza ...

“Scuola precaria”: grande partecipazione al convegno organizzato dal Pd Sannio

(ntr24.tv)

Il partecipato convegno promosso dalla segreteria provinciale beneventana del Pd “Scuola Precaria e Personale Docente: Cause e Soluzioni Possibili”, che si è tenuto lunedì sera nell’aula consiliare de ...