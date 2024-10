Tpi.it - Migliaia di israeliani chiedono alla comunità internazionale di imporre “sanzioni contro Israele per arrivare al cessate il fuoco”

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Noi, cittadine e cittadiniresidenti ine all’estero, chiediamo– alle Nazioni Unite e alle sue istituzioni, agli Stati Uniti, all’Unione Europea,Lega degli Stati Arabi e a tutti gli Stati del mondo – di intervenire immediatamente applicando nei confronti diogni possibile sanzione al fine di raggiungere un immediatoiltrae i suoi vicini per garantire il futuro dei popoli che vivono in/Palestina e nella regione e il loro dirittosicurezza evita”. Esordisce così una lettera aperta firmata da più di 3.300e divulgata negli ultimi giorni su alcune testate internazionali, che chiedelo Stato ebraico pera una tregua a Gaza, in Libano e in tutto il Medio Oriente.