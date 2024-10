Ilrestodelcarlino.it - La cassetta postale per gli indirizzi perduti

(Di martedì 29 ottobre 2024) C’è una piccola isola, nel mare interno di Seto, che ha la forma di un’elica e non più di centocinquanta abitanti. Lì, nell’ufficiodi Awashima, vengono conservate tutte le lettere spedite a un destinatario irraggiungibile: un amore perduto eppure ancora presente, la ragazza che leggeva Kawabata su un autobus a Roma, l’inventore del fon, il giocattolo preferito d’infanzia, il primo bacio che tarda ad arrivare. Il nuovo romanzo di Laura Imai Messina, Tutti gli(Einaudi), in uscita proprio oggi, è ambientato come sempre nel lontano Giappone, dove la scrittrice romana – molto amata dai tempi del besteller Quel che affidiamo al vento – vive da anni. Eppure un legame con Bologna c’è. Basta andare in questi giorni alla libreria Ubik di via Irnerio, dove è stata allestita unarossa in cui lasciare un proprio messaggio.