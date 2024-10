Grande Fratello, il ritorno di Shaila e Lorenzo (Di martedì 29 ottobre 2024) La casa più osservata d’Italia regala sempre grandi colpi di scena, come nella puntata di ieri, 28 Ottobre. Gli spettatori non soltanto hanno assistito all‘ingresso di Federica Petagna come nuova concorrente, ma hanno visto il ritorno sugli schermi italiani di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due, dopo un breve permanenza al “Gran Hermano” spagnolo, L'articolo Grande Fratello, il ritorno di Shaila e Lorenzo Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La casa più osservata d’Italia regala sempre grandi colpi di scena, come nella puntata di ieri, 28 Ottobre. Gli spettatori non soltanto hanno assistito all‘ingresso di Federica Petagna come nuova concorrente, ma hanno visto ilsugli schermi italiani diGatta eSpolverato. I due, dopo un breve permanenza al “Gran Hermano” spagnolo, L'articolo, ildi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'appoggio di Tommaso Franchi aGatta;, Javier confessa dopo la puntata: “Vi svelo cosa mi ha dettosu Lorenzo e le altre"; Pagelle2024:e Lorenzo che tonfo, Javier gran signore;, le pagelle:e Lorenzo sono tornati (2), la furia di Javier (8), Eleonora di Non è la R;2024, cos’è successo ieri 28 ottobre;, Enzo Paolo Turchi mette in guardia Javier Martinez: "farebbe di tutto per..."; Leggi >>>

Shaila Gatta, ritorno da incubo al Grande Fratello: Mariavittoria la insulta e lei attacca il pubblico

(libero.it)

Puntata scoppiettante per l’ex velina, rientrata dalla Spagna con Lorenzo Spolverato: Mariavittoria furiosa, Javier prende le distanze e lei attacca il pubblico ...

Grande Fratello: Shaila rischia l'espulsione per frasi omofobe contro Lorenzo, Tommaso pronto per il Gran Hermano

(libero.it)

La situazione in casa, dopo il ritorno di Lorenzo e Shaila, si è fatta insostenibile, e scoppia il caos tra i coinquilini: tutti diventano nemici della Gatta ...

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, Javier ha rivelato a Mariavittoria ed Amanda che Shaila avrebbe dato loro delle poco di buono

(novella2000.it)

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, Javier ha rivelato a Mariavittoria ed Amanda che Shaila avrebbe dato loro delle poco di buono ...

Grande Fratello, le pagelle: Shaila e Lorenzo sono tornati (2), la furia di Javier (8), Eleonora di Non è la Rai abbandona (5)

(leggo.it)

A volte ritornano e Shaila e Lorenzo lo hanno fatto in gran stile. Al Grande Fratello le emozioni non sono mai state così intense e a subirne le conseguenze, purtroppo, sono state Helena ...