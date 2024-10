Crisi automotive, l'allarme di Uilm Bari: "Taglio fondi per riconversione scelta scellerata del Governo" (Di martedì 29 ottobre 2024) Sta facendo molto discutere il maxi-Taglio degli aiuti alle imprese del settore automobilistico previsto nella legge di bilancio 2025. Un definanziamento di 4,6 miliardi di euro dal fondo dedicato al sostegno del settore automotive e alla riconversione della filiera, che malgrado le Baritoday.it - Crisi automotive, l'allarme di Uilm Bari: "Taglio fondi per riconversione scelta scellerata del Governo" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sta facendo molto discutere il maxi-degli aiuti alle imprese del settore automobilistico previsto nella legge di bilancio 2025. Un definanziamento di 4,6 miliardi di euro dal fondo dedicato al sostegno del settoree alladella filiera, che malgrado le

Crisi automotive, l'allarme di Uilm Bari: "Taglio fondi per riconversione scelta scellerata del Governo"

(baritoday.it)

Il definanziamento di 4.6 miliardi previsto nella legge di bilancio 2025 preoccupa sindacati e imprese. Riccardo Falcetta, segretario generale della Uilm di Bari: "Solo nella zona industriale di Bari ...

