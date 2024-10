Alfieri del lavoro, due ragazzi campani tra i 25 studenti più bravi d’Italia premiati da Mattarella (Di martedì 29 ottobre 2024) Ci sono due ragazzi campani, Maria Di Mauro (Caserta) e Giovanni Lo Schiavo (Salerno, tra) i 25 “Alfieri del lavoro” – i più bravi studenti d’Italia – che verranno premiati domani al Quirinale assieme ai neo Cavalieri del lavoro. il Premio “Alfieri del lavoro” è promosso dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro ed è destinato ogni anno agli studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del lavoro, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita. Agli Alfieri del lavoro va l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ci sono due, Maria Di Mauro (Caserta) e Giovanni Lo Schiavo (Salerno, tra) i 25 “del” – i più– che verrannodomani al Quirinale assieme ai neo Cavalieri del. il Premio “del” è promosso dalla Federazione nazionale dei Cavalieri deled è destinato ogni anno agliche abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Il numero deiè legato a quello dei Cavalieri del, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita. Aglidelva l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica.

