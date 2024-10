L’alta orologeria svizzera apre le sue porte per due giorni (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Il tempo è tiranno”, “il tempo aggiusterà tutto”, “col tempo imparerai”, “il tempo è denaro”. Almeno una volta sarà capitato di pronunciare queste espressioni colloquiali per sottolineare o esemplificare un concetto. Il tempo è un elemento fondamentale della vita. L’arte orologiera da anni si è ingegnata per proporre metodi innovativi e creativi che ci possano aiutare a gestirlo, spingendosi continuamente oltre, con creazioni che combinano funzionalità di alta prestazione al design. L’orologiaio svizzero Georges-Lucien Eberhard (1865 – 1936) è tra gli storici innovatori del settore, e ha dedicato la sua vita a lancette e ingranaggi. Nel 1887, infatti, ha aperto il suo atelier e da quel momento la sua storia nell’orologeria è proseguita, fino ad arrivare ai giorni nostri. Linkiesta.it - L’alta orologeria svizzera apre le sue porte per due giorni Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Il tempo è tiranno”, “il tempo aggiusterà tutto”, “col tempo imparerai”, “il tempo è denaro”. Almeno una volta sarà capitato di pronunciare queste espressioni colloquiali per sottolineare o esemplificare un concetto. Il tempo è un elemento fondamentale della vita. L’arte orologiera da anni si è ingegnata per proporre metodi innovativi e creativi che ci possano aiutare a gestirlo, spingendosi continuamente oltre, con creazioni che combinano funzionalità di alta prestazione al design. L’orologiaio svizzero Georges-Lucien Eberhard (1865 – 1936) è tra gli storici innovatori del settore, e ha dedicato la sua vita a lancette e ingranaggi. Nel 1887, infatti, ha aperto il suo atelier e da quel momento la sua storia nell’è proseguita, fino ad arrivare ainostri.

