“Il corso abilitante? Non l’ho fatto per motivi economici e non potrò farlo. Spezzone di 8 ore a 70 km, ci pago la benzina”. INTERVISTA al Professor Francesco Pileggi (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Ho letto alcune vostre interviste e mi ci rivedo – ammette Francesco– Quello che non hanno capito i legislatori è che la nostra professione è unica ma anche paradossale”. E questo perché “a differenza di medici, infermieri, carabinieri e altre professioni nel pubblico, il mancato superamento di un concorso non vieta a nessuno di continuare a fare il docente, toglie solo la possibilità di fare progetti di vita e realizzarsi. Ma un bravo docente, così come un pessimo docente, continuerà a insegnare e a formare giovani generazioni con tutta la frustrazione che questa condizione di precariato perenne produce. Mi sembra che questa sia una di quelle cose che non dice mai nessuno”. L'articolo “Il corso abilitante? Non l’ho fatto per motivi economici e non potrò farlo. Spezzone di 8 ore a 70 km, ci pago la benzina”. INTERVISTA al Professor Francesco Pileggi . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Ho letto alcune vostre interviste e mi ci rivedo – ammette– Quello che non hanno capito i legislatori è che la nostra professione è unica ma anche paradossale”. E questo perché “a differenza di medici, infermieri, carabinieri e altre professioni nel pubblico, il mancato superamento di un connon vieta a nessuno di continuare a fare il docente, toglie solo la possibilità di fare progetti di vita e realizzarsi. Ma un bravo docente, così come un pessimo docente, continuerà a insegnare e a formare giovani generazioni con tutta la frustrazione che questa condizione di precariato perenne produce. Mi sembra che questa sia una di quelle cose che non dice mai nessuno”. L'articolo “Il? Nonpere nondi 8 ore a 70 km, cila”.al

“Il corso abilitante? Non l’ho fatto per motivi economici e non potrò farlo. Spezzone di 8 ore a 70 km, ci pago la benzina”. INTERVISTA al Professor Francesco Pileggi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nuova offerta formativa per l’anno accademico 2024/2025 di Campusinrete conferma l’ampia gamma di corsi online riconosciuti dal Ministero, fondamentali per i docenti o gli aspiranti tali. A partire dal percorso abilitante di 30 CFU di cui ora ... (Orizzontescuola.it)

Come quelli del primo, anche i vincitori non abilitati del secondo concorso PNRR scuola secondaria dovranno conseguire l'abilitazione prima dell'assunzione in ruolo. L'articolo Secondo concorso PNRR secondaria: anche questo sarà non abilitante ma ... (Orizzontescuola.it)

Un’insegnante romana precaria di Lettere racconta la sua storia alla ‘Tecnica della Scuola’: lo fa ai Fori imperiali durante la manifestazione del 12 ottobre “Un’altra scuola è possibile”, mentre sfil ... (tecnicadellascuola.it)

I vincitori del concorso si trovano oggi con un contratto a tempo determinato, nonostante abbiano superato un concorso ... immediato a una posizione di ruolo, ma purtroppo non è questo il caso. Corso ... (dailyexpress.it)

Ecco le loro parole: “Abbiamo un contratto a tempo determinato, ancora non abbiamo ricevuto un mese di stipendio, dobbiamo svolgere il corso ... abilitazione, un anno di prova, forse avremo ... (tecnicadellascuola.it)