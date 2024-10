Tpi.it - Elezioni regionali Liguria 2024, i risultati in diretta: Bucci (centrodestra) in leggero vantaggio ma è testa a testa con Orlando (centrosinistra)

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Chi ha vinto: iinIlè leggermente inma si profila un possibileal fotofinish per ledella. Lo spoglio delle schede è in corso dalle 15 di oggi, lunedì 28 ottobre. Al momento, secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato presidente delMarcoavrebbe raccolto il 49,8% dei voti, mentre il candidato delAndreaviene stimato al 46,5%. L’indipendente Nicola Morra, ex del M5S oggi sostenuto dalla lista Uniti per la Costituzione, è dato allo 0,9%. Stando l’istituto Swg per il TgLa7, sono 2,5 i punti percentuali che separano: il primo è al 49% e il secondo al 47,5%.