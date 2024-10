Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo caso di Degue a Reggio Emilia: il paziente è rientrato da un viaggio

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – È stato diagnosticato undi Dengue a: si tratta di una persona residente nel Comune di, recentemente rientrata da unin un’area in cui questa malattia è endemica. La Direzione dell’Azienda Usl Irccs diinforma che le sue attuali condizioni di salute sono buone. In seguito alla segnalazione delè stato immediatamente attivato, in collaborazione con il Comune di, il protocollo straordinario di disinfestazione nell’area in cui la persona ha soggiornato al rientro dal. Cos’è la Dengue: sintomi La febbre di Dengue è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura di zanzara, caratterizzata da febbre alta, forti dolori articolari e muscolari, dolore retrorbitario e rash cutaneo.