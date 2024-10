Primo tempo folle a San Siro: allarme Danilo, prima della (nuova) frittata del capitano (Di domenica 27 ottobre 2024) La Juventus rimonta l’Inter, prima del nuovo vantaggio dei padroni di casa: protagonista in negativo tra i bianconeri ancora una volta capitan Danilo Subito scintille nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus, big match della nona giornata di Serie A in corso di svolgimento nel catino del ‘Meazza’. Danilo (LaPresse) – Calciomercato.itScontro robusto vicino la linea del fallo laterale, all’altezza del centrocampo, tra Danilo e Thuram, con il capitano della Juve che in un Primo momento sembra avere la peggio dopo il contrasto con il francese. Il figlio d’arte si rialza quasi subito, mentre il difensore brasiliano rimane per qualche momento a terra soccorso dai medici della ‘Vecchia Signora’. Thiago Motta a scopo precauzionale manda così a riscaldare Gatti, prima che Danilo si rialzi tornando al suo posto al centro della difesa. Calciomercato.it - Primo tempo folle a San Siro: allarme Danilo, prima della (nuova) frittata del capitano Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La Juventus rimonta l’Inter,del nuovo vantaggio dei padroni di casa: protagonista in negativo tra i bianconeri ancora una volta capitanSubito scintille nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus, big matchnona giornata di Serie A in corso di svolgimento nel catino del ‘Meazza’.(LaPresse) – Calciomercato.itScontro robusto vicino la linea del fallo laterale, all’altezza del centrocampo, trae Thuram, con ilJuve che in unmomento sembra avere la peggio dopo il contrasto con il francese. Il figlio d’arte si rialza quasi subito, mentre il difensore brasiliano rimane per qualche momento a terra soccorso dai medici‘Vecchia Signora’. Thiago Motta a scopo precauzionale manda così a riscaldare Gatti,chesi rialzi tornando al suo posto al centrodifesa.

