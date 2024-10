Ilgiorno.it - La ferita di Triante: "Riaccendiamo i riflettori sull’ex cinema Metropol"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ildi via Cavallotti è chiuso dalla fine del 2019. Nessun progetto, nessuna prospettiva. Oggi alle porte di vetro solo alcuni cartelli di “affittasi box“. Unaper il quartiere. E pensare che "era un punto di incontro per tutti – ricorda Simonetta Bianchi –. Quando i negozi sono chiusi qui è tutto buio e diventa pericoloso. È brutto vedere tutto abbandonato, bisognerebbe farci un polo culturale". Dello stesso avviso anche Ezio Piazza: "Pensiamo al Binario 7, era abbandonato e oggi è diventato una casa dell’arte e della cultura. Qui c’è di positivo che nonostante la chiusura del, i bar hanno resistito.Siamo in tre sotto i portici e tutti quanti lavoriamo, siamo una grande famiglia". "Noi abbiamo vissuto poco il– ammette Pietro Sessa –, solo un mese prima della chiusura.